- 자본
- 축소
트레이드:
428
이익 거래:
408 (95.32%)
손실 거래:
20 (4.67%)
최고의 거래:
194.73 USD
최악의 거래:
-576.70 USD
총 수익:
4 198.29 USD (281 200 pips)
총 손실:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
연속 최대 이익:
161 (1 764.76 USD)
연속 최대 이익:
1 764.76 USD (161)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
57.92%
최대 입금량:
58.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
428 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
10.29 USD
평균 손실:
-191.18 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 553.13 USD)
연속 최대 손실:
-3 553.13 USD (12)
월별 성장률:
53.98%
연간 예측:
654.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 367.23 USD
최대한의:
3 553.13 USD (84.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.88% (3 553.13 USD)
자본금별:
89.00% (3 725.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|428
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|375
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|80K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
