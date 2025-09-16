시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6T45
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6T45

Lim Tonny
0 리뷰
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -27%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
428
이익 거래:
408 (95.32%)
손실 거래:
20 (4.67%)
최고의 거래:
194.73 USD
최악의 거래:
-576.70 USD
총 수익:
4 198.29 USD (281 200 pips)
총 손실:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
연속 최대 이익:
161 (1 764.76 USD)
연속 최대 이익:
1 764.76 USD (161)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
57.92%
최대 입금량:
58.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
428 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
10.29 USD
평균 손실:
-191.18 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 553.13 USD)
연속 최대 손실:
-3 553.13 USD (12)
월별 성장률:
53.98%
연간 예측:
654.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 367.23 USD
최대한의:
3 553.13 USD (84.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.88% (3 553.13 USD)
자본금별:
89.00% (3 725.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 428
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 375
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 80K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +194.73 USD
최악의 거래: -577 USD
연속 최대 이익: 161
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 764.76 USD
연속 최대 손실: -3 553.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
