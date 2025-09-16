SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6T45
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6T45

Lim Tonny
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -29%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
418
Negociações com lucro:
398 (95.21%)
Negociações com perda:
20 (4.78%)
Melhor negociação:
194.73 USD
Pior negociação:
-576.70 USD
Lucro bruto:
4 135.49 USD (274 925 pips)
Perda bruta:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
161 (1 764.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 764.76 USD (161)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
54.31%
Depósito máximo carregado:
58.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
418 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
10.39 USD
Perda média:
-191.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 553.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 553.13 USD (12)
Crescimento mensal:
90.15%
Previsão anual:
1 093.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 367.23 USD
Máximo:
3 553.13 USD (84.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.88% (3 553.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.00% (3 725.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 418
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 312
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +194.73 USD
Pior negociação: -577 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 161
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 764.76 USD
Máxima perda consecutiva: -3 553.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.14 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ATI Serok Gold 6T45
30 USD por mês
-29%
0
0
USD
2K
USD
15
100%
418
95%
54%
1.08
0.75
USD
89%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.