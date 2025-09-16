- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
418
Negociações com lucro:
398 (95.21%)
Negociações com perda:
20 (4.78%)
Melhor negociação:
194.73 USD
Pior negociação:
-576.70 USD
Lucro bruto:
4 135.49 USD (274 925 pips)
Perda bruta:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
161 (1 764.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 764.76 USD (161)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
54.31%
Depósito máximo carregado:
58.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
418 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
10.39 USD
Perda média:
-191.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 553.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 553.13 USD (12)
Crescimento mensal:
90.15%
Previsão anual:
1 093.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 367.23 USD
Máximo:
3 553.13 USD (84.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.88% (3 553.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.00% (3 725.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|418
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|312
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +194.73 USD
Pior negociação: -577 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 161
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 764.76 USD
Máxima perda consecutiva: -3 553.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
