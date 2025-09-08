- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
163
利益トレード:
106 (65.03%)
損失トレード:
57 (34.97%)
ベストトレード:
16.00 USD
最悪のトレード:
-15.95 USD
総利益:
318.99 USD (38 431 pips)
総損失:
-236.43 USD (33 690 pips)
最大連続の勝ち:
19 (53.38 USD)
最大連続利益:
53.38 USD (19)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
28.17%
最大入金額:
66.42%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
70 (42.94%)
短いトレード:
93 (57.06%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
12 (-100.35 USD)
最大連続損失:
-100.35 USD (12)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
110.30 USD (14.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.42% (110.30 USD)
エクイティによる:
12.97% (97.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|27
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|16
|CHFHUF.r
|13
|GBPCAD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|EURJPY.r
|9
|CADNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|CADJPY.r
|3
|NZDUSD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.r
|-10
|GBPAUD.r
|-2
|CHFJPY.r
|-81
|GBPJPY.r
|28
|CHFHUF.r
|15
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|33
|EURAUD.r
|21
|EURJPY.r
|17
|CADNZD.r
|12
|EURNZD.r
|7
|CADJPY.r
|6
|NZDUSD.r
|0
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.r
|-3K
|GBPAUD.r
|-2.3K
|CHFJPY.r
|-12K
|GBPJPY.r
|4.1K
|CHFHUF.r
|60
|GBPCAD.r
|2.1K
|CHFUSD.r
|3.5K
|EURAUD.r
|2.7K
|EURJPY.r
|2.7K
|CADNZD.r
|2K
|EURNZD.r
|1.2K
|CADJPY.r
|1K
|NZDUSD.r
|-15
|AUDCAD.r
|333
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|972
|AUDJPY.r
|984
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.00 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +53.38 USD
最大連続損失: -100.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
