- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
106 (65.03%)
Убыточных трейдов:
57 (34.97%)
Лучший трейд:
16.00 USD
Худший трейд:
-15.95 USD
Общая прибыль:
318.99 USD (38 431 pips)
Общий убыток:
-236.43 USD (33 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (53.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.38 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
28.17%
Макс. загрузка депозита:
66.42%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
70 (42.94%)
Коротких трейдов:
93 (57.06%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.35 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
110.30 USD (14.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.42% (110.30 USD)
По эквити:
12.97% (97.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|27
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|16
|CHFHUF.r
|13
|GBPCAD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|EURJPY.r
|9
|CADNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|CADJPY.r
|3
|NZDUSD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.r
|-10
|GBPAUD.r
|-2
|CHFJPY.r
|-81
|GBPJPY.r
|28
|CHFHUF.r
|15
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|33
|EURAUD.r
|21
|EURJPY.r
|17
|CADNZD.r
|12
|EURNZD.r
|7
|CADJPY.r
|6
|NZDUSD.r
|0
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.r
|-3K
|GBPAUD.r
|-2.3K
|CHFJPY.r
|-12K
|GBPJPY.r
|4.1K
|CHFHUF.r
|60
|GBPCAD.r
|2.1K
|CHFUSD.r
|3.5K
|EURAUD.r
|2.7K
|EURJPY.r
|2.7K
|CADNZD.r
|2K
|EURNZD.r
|1.2K
|CADJPY.r
|1K
|NZDUSD.r
|-15
|AUDCAD.r
|333
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|972
|AUDJPY.r
|984
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.00 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +53.38 USD
Макс. убыток в серии: -100.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
14
100%
163
65%
28%
1.34
0.51
USD
USD
14%
1:100