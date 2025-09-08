СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv6 1004
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1004

Chi Wai Kwok
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
106 (65.03%)
Убыточных трейдов:
57 (34.97%)
Лучший трейд:
16.00 USD
Худший трейд:
-15.95 USD
Общая прибыль:
318.99 USD (38 431 pips)
Общий убыток:
-236.43 USD (33 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (53.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.38 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
28.17%
Макс. загрузка депозита:
66.42%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
70 (42.94%)
Коротких трейдов:
93 (57.06%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.35 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
110.30 USD (14.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.42% (110.30 USD)
По эквити:
12.97% (97.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.r 27
GBPAUD.r 24
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 16
CHFHUF.r 13
GBPCAD.r 13
CHFUSD.r 11
EURAUD.r 10
EURJPY.r 9
CADNZD.r 5
EURNZD.r 4
CADJPY.r 3
NZDUSD.r 2
AUDCAD.r 2
SGDAUD.r 2
EURCAD.r 2
AUDJPY.r 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.r -10
GBPAUD.r -2
CHFJPY.r -81
GBPJPY.r 28
CHFHUF.r 15
GBPCAD.r 15
CHFUSD.r 33
EURAUD.r 21
EURJPY.r 17
CADNZD.r 12
EURNZD.r 7
CADJPY.r 6
NZDUSD.r 0
AUDCAD.r 2
SGDAUD.r 6
EURCAD.r 7
AUDJPY.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.r -3K
GBPAUD.r -2.3K
CHFJPY.r -12K
GBPJPY.r 4.1K
CHFHUF.r 60
GBPCAD.r 2.1K
CHFUSD.r 3.5K
EURAUD.r 2.7K
EURJPY.r 2.7K
CADNZD.r 2K
EURNZD.r 1.2K
CADJPY.r 1K
NZDUSD.r -15
AUDCAD.r 333
SGDAUD.r 934
EURCAD.r 972
AUDJPY.r 984
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.00 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +53.38 USD
Макс. убыток в серии: -100.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Princess Lv6 1004
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
683
USD
14
100%
163
65%
28%
1.34
0.51
USD
14%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

