Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1004

Chi Wai Kwok
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
106 (65.03%)
Verlusttrades:
57 (34.97%)
Bester Trade:
16.00 USD
Schlechtester Trade:
-15.95 USD
Bruttoprofit:
318.99 USD (38 431 pips)
Bruttoverlust:
-236.43 USD (33 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (53.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.38 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
28.17%
Max deposit load:
66.42%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.75
Long-Positionen:
70 (42.94%)
Short-Positionen:
93 (57.06%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-100.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.35 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
110.30 USD (14.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.42% (110.30 USD)
Kapital:
12.97% (97.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.r 27
GBPAUD.r 24
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 16
CHFHUF.r 13
GBPCAD.r 13
CHFUSD.r 11
EURAUD.r 10
EURJPY.r 9
CADNZD.r 5
EURNZD.r 4
CADJPY.r 3
NZDUSD.r 2
AUDCAD.r 2
SGDAUD.r 2
EURCAD.r 2
AUDJPY.r 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.r -10
GBPAUD.r -2
CHFJPY.r -81
GBPJPY.r 28
CHFHUF.r 15
GBPCAD.r 15
CHFUSD.r 33
EURAUD.r 21
EURJPY.r 17
CADNZD.r 12
EURNZD.r 7
CADJPY.r 6
NZDUSD.r 0
AUDCAD.r 2
SGDAUD.r 6
EURCAD.r 7
AUDJPY.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.r -3K
GBPAUD.r -2.3K
CHFJPY.r -12K
GBPJPY.r 4.1K
CHFHUF.r 60
GBPCAD.r 2.1K
CHFUSD.r 3.5K
EURAUD.r 2.7K
EURJPY.r 2.7K
CADNZD.r 2K
EURNZD.r 1.2K
CADJPY.r 1K
NZDUSD.r -15
AUDCAD.r 333
SGDAUD.r 934
EURCAD.r 972
AUDJPY.r 984
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.00 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
