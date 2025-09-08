- Crescimento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
106 (65.03%)
Negociações com perda:
57 (34.97%)
Melhor negociação:
16.00 USD
Pior negociação:
-15.95 USD
Lucro bruto:
318.99 USD (38 431 pips)
Perda bruta:
-236.43 USD (33 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (53.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.38 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
28.17%
Depósito máximo carregado:
66.42%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
70 (42.94%)
Negociações curtas:
93 (57.06%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.35 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
110.30 USD (14.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.42% (110.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.97% (97.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|27
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|16
|CHFHUF.r
|13
|GBPCAD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|EURJPY.r
|9
|CADNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|CADJPY.r
|3
|NZDUSD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.r
|-10
|GBPAUD.r
|-2
|CHFJPY.r
|-81
|GBPJPY.r
|28
|CHFHUF.r
|15
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|33
|EURAUD.r
|21
|EURJPY.r
|17
|CADNZD.r
|12
|EURNZD.r
|7
|CADJPY.r
|6
|NZDUSD.r
|0
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.r
|-3K
|GBPAUD.r
|-2.3K
|CHFJPY.r
|-12K
|GBPJPY.r
|4.1K
|CHFHUF.r
|60
|GBPCAD.r
|2.1K
|CHFUSD.r
|3.5K
|EURAUD.r
|2.7K
|EURJPY.r
|2.7K
|CADNZD.r
|2K
|EURNZD.r
|1.2K
|CADJPY.r
|1K
|NZDUSD.r
|-15
|AUDCAD.r
|333
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|972
|AUDJPY.r
|984
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.00 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +53.38 USD
Máxima perda consecutiva: -100.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
