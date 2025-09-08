SinaisSeções
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1004

Chi Wai Kwok
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
106 (65.03%)
Negociações com perda:
57 (34.97%)
Melhor negociação:
16.00 USD
Pior negociação:
-15.95 USD
Lucro bruto:
318.99 USD (38 431 pips)
Perda bruta:
-236.43 USD (33 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (53.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.38 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
28.17%
Depósito máximo carregado:
66.42%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
70 (42.94%)
Negociações curtas:
93 (57.06%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.35 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
110.30 USD (14.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.42% (110.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.97% (97.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.r 27
GBPAUD.r 24
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 16
CHFHUF.r 13
GBPCAD.r 13
CHFUSD.r 11
EURAUD.r 10
EURJPY.r 9
CADNZD.r 5
EURNZD.r 4
CADJPY.r 3
NZDUSD.r 2
AUDCAD.r 2
SGDAUD.r 2
EURCAD.r 2
AUDJPY.r 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.r -10
GBPAUD.r -2
CHFJPY.r -81
GBPJPY.r 28
CHFHUF.r 15
GBPCAD.r 15
CHFUSD.r 33
EURAUD.r 21
EURJPY.r 17
CADNZD.r 12
EURNZD.r 7
CADJPY.r 6
NZDUSD.r 0
AUDCAD.r 2
SGDAUD.r 6
EURCAD.r 7
AUDJPY.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.r -3K
GBPAUD.r -2.3K
CHFJPY.r -12K
GBPJPY.r 4.1K
CHFHUF.r 60
GBPCAD.r 2.1K
CHFUSD.r 3.5K
EURAUD.r 2.7K
EURJPY.r 2.7K
CADNZD.r 2K
EURNZD.r 1.2K
CADJPY.r 1K
NZDUSD.r -15
AUDCAD.r 333
SGDAUD.r 934
EURCAD.r 972
AUDJPY.r 984
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.00 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +53.38 USD
Máxima perda consecutiva: -100.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
