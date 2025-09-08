SegnaliSezioni
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1004

Chi Wai Kwok
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
27 (81.81%)
Loss Trade:
6 (18.18%)
Best Trade:
8.58 USD
Worst Trade:
-4.01 USD
Profitto lordo:
69.02 USD (6 518 pips)
Perdita lorda:
-8.54 USD (322 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (31.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.82 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
52.54%
Massimo carico di deposito:
66.42%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.23
Long Trade:
24 (72.73%)
Short Trade:
9 (27.27%)
Fattore di profitto:
8.08
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.35 USD (2)
Crescita mensile:
10.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.35 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.20% (7.35 USD)
Per equità:
6.55% (39.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFHUF.r 13
GBPCAD.r 4
CADNZD.r 4
CHFUSD.r 4
EURAUD.r 3
NZDUSD.r 2
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFHUF.r 15
GBPCAD.r 10
CADNZD.r 9
CHFUSD.r 18
EURAUD.r 4
NZDUSD.r 0
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFHUF.r 60
GBPCAD.r 1.3K
CADNZD.r 1.6K
CHFUSD.r 2K
EURAUD.r 634
NZDUSD.r -15
AUDCAD.r 333
USDJPY.r 308
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.58 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.82 USD
Massima perdita consecutiva: -7.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
