- 자본
- 축소
트레이드:
163
이익 거래:
106 (65.03%)
손실 거래:
57 (34.97%)
최고의 거래:
16.00 USD
최악의 거래:
-15.95 USD
총 수익:
318.99 USD (38 431 pips)
총 손실:
-236.43 USD (33 690 pips)
연속 최대 이익:
19 (53.38 USD)
연속 최대 이익:
53.38 USD (19)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
28.17%
최대 입금량:
66.42%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
70 (42.94%)
숏(주식차입매도):
93 (57.06%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
3.01 USD
평균 손실:
-4.15 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.35 USD)
연속 최대 손실:
-100.35 USD (12)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
110.30 USD (14.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.42% (110.30 USD)
자본금별:
12.97% (97.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|27
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|16
|CHFHUF.r
|13
|GBPCAD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|EURAUD.r
|10
|EURJPY.r
|9
|CADNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|CADJPY.r
|3
|NZDUSD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.r
|-10
|GBPAUD.r
|-2
|CHFJPY.r
|-81
|GBPJPY.r
|28
|CHFHUF.r
|15
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|33
|EURAUD.r
|21
|EURJPY.r
|17
|CADNZD.r
|12
|EURNZD.r
|7
|CADJPY.r
|6
|NZDUSD.r
|0
|AUDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.r
|-3K
|GBPAUD.r
|-2.3K
|CHFJPY.r
|-12K
|GBPJPY.r
|4.1K
|CHFHUF.r
|60
|GBPCAD.r
|2.1K
|CHFUSD.r
|3.5K
|EURAUD.r
|2.7K
|EURJPY.r
|2.7K
|CADNZD.r
|2K
|EURNZD.r
|1.2K
|CADJPY.r
|1K
|NZDUSD.r
|-15
|AUDCAD.r
|333
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|972
|AUDJPY.r
|984
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.00 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +53.38 USD
연속 최대 손실: -100.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
