- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
160 (85.56%)
損失トレード:
27 (14.44%)
ベストトレード:
6.00 USD
最悪のトレード:
-40.98 USD
総利益:
289.26 USD (17 315 pips)
総損失:
-159.43 USD (7 526 pips)
最大連続の勝ち:
51 (57.77 USD)
最大連続利益:
73.89 USD (19)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
79.11%
最大入金額:
24.72%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
79 (42.25%)
短いトレード:
108 (57.75%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-5.90 USD
最大連続の負け:
6 (-16.57 USD)
最大連続損失:
-87.64 USD (4)
月間成長:
-2.58%
年間予想:
-31.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
95.52 USD (27.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.16% (95.52 USD)
エクイティによる:
23.78% (83.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.00 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +57.77 USD
最大連続損失: -16.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
