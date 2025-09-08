シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Low Drawndown and Safety
Huu Duc Nguyen

Low Drawndown and Safety

Huu Duc Nguyen
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 65%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
160 (85.56%)
損失トレード:
27 (14.44%)
ベストトレード:
6.00 USD
最悪のトレード:
-40.98 USD
総利益:
289.26 USD (17 315 pips)
総損失:
-159.43 USD (7 526 pips)
最大連続の勝ち:
51 (57.77 USD)
最大連続利益:
73.89 USD (19)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
79.11%
最大入金額:
24.72%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
79 (42.25%)
短いトレード:
108 (57.75%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-5.90 USD
最大連続の負け:
6 (-16.57 USD)
最大連続損失:
-87.64 USD (4)
月間成長:
-2.58%
年間予想:
-31.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
95.52 USD (27.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.16% (95.52 USD)
エクイティによる:
23.78% (83.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 132
GBPUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 9.9K
GBPUSD -117
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.00 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +57.77 USD
最大連続損失: -16.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.

3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap: https://one.exnessonelink.com/a/utpa1rjl

Draw down < 20%


レビューなし
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.02 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
