交易:
187
盈利交易:
160 (85.56%)
亏损交易:
27 (14.44%)
最好交易:
6.00 USD
最差交易:
-40.98 USD
毛利:
289.26 USD (17 315 pips)
毛利亏损:
-159.43 USD (7 526 pips)
最大连续赢利:
51 (57.77 USD)
最大连续盈利:
73.89 USD (19)
夏普比率:
0.19
交易活动:
79.11%
最大入金加载:
24.72%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.36
长期交易:
79 (42.25%)
短期交易:
108 (57.75%)
利润因子:
1.81
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-5.90 USD
最大连续失误:
6 (-16.57 USD)
最大连续亏损:
-87.64 USD (4)
每月增长:
-2.58%
年度预测:
-31.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.52 USD (27.16%)
相对跌幅:
结余:
27.16% (95.52 USD)
净值:
23.78% (83.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.00 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +57.77 USD
最大连续亏损: -16.57 USD
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
