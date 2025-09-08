信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Low Drawndown and Safety
Huu Duc Nguyen

Low Drawndown and Safety

Huu Duc Nguyen
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 65%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
187
盈利交易:
160 (85.56%)
亏损交易:
27 (14.44%)
最好交易:
6.00 USD
最差交易:
-40.98 USD
毛利:
289.26 USD (17 315 pips)
毛利亏损:
-159.43 USD (7 526 pips)
最大连续赢利:
51 (57.77 USD)
最大连续盈利:
73.89 USD (19)
夏普比率:
0.19
交易活动:
79.11%
最大入金加载:
24.72%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.36
长期交易:
79 (42.25%)
短期交易:
108 (57.75%)
利润因子:
1.81
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-5.90 USD
最大连续失误:
6 (-16.57 USD)
最大连续亏损:
-87.64 USD (4)
每月增长:
-2.58%
年度预测:
-31.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.52 USD (27.16%)
相对跌幅:
结余:
27.16% (95.52 USD)
净值:
23.78% (83.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 132
GBPUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 9.9K
GBPUSD -117
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.00 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +57.77 USD
最大连续亏损: -16.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.

3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap: https://one.exnessonelink.com/a/utpa1rjl

Draw down < 20%


没有评论
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.02 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Low Drawndown and Safety
每月35 USD
65%
0
0
USD
330
USD
18
0%
187
85%
79%
1.81
0.69
USD
27%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载