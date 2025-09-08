SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Low Drawndown and Safety
Huu Duc Nguyen

Low Drawndown and Safety

Huu Duc Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 65%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
160 (85.56%)
Negociações com perda:
27 (14.44%)
Melhor negociação:
6.00 USD
Pior negociação:
-40.98 USD
Lucro bruto:
289.26 USD (17 315 pips)
Perda bruta:
-159.43 USD (7 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (57.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.89 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
79.11%
Depósito máximo carregado:
24.72%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
79 (42.25%)
Negociações curtas:
108 (57.75%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-16.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.64 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.58%
Previsão anual:
-31.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.52 USD (27.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.16% (95.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.78% (83.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 132
GBPUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 9.9K
GBPUSD -117
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.00 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +57.77 USD
Máxima perda consecutiva: -16.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.

3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap: https://one.exnessonelink.com/a/utpa1rjl

Draw down < 20%


Sem comentários
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.02 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Low Drawndown and Safety
35 USD por mês
65%
0
0
USD
330
USD
18
0%
187
85%
79%
1.81
0.69
USD
27%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.