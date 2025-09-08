- Crescimento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
160 (85.56%)
Negociações com perda:
27 (14.44%)
Melhor negociação:
6.00 USD
Pior negociação:
-40.98 USD
Lucro bruto:
289.26 USD (17 315 pips)
Perda bruta:
-159.43 USD (7 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (57.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.89 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
79.11%
Depósito máximo carregado:
24.72%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
79 (42.25%)
Negociações curtas:
108 (57.75%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-16.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.64 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.58%
Previsão anual:
-31.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.52 USD (27.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.16% (95.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.78% (83.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.00 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +57.77 USD
Máxima perda consecutiva: -16.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
Sem comentários
