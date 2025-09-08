СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Low Drawndown and Safety
Huu Duc Nguyen

Low Drawndown and Safety

Huu Duc Nguyen
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 65%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
160 (85.56%)
Убыточных трейдов:
27 (14.44%)
Лучший трейд:
6.00 USD
Худший трейд:
-40.98 USD
Общая прибыль:
289.26 USD (17 315 pips)
Общий убыток:
-159.43 USD (7 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (57.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.89 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
79.11%
Макс. загрузка депозита:
24.72%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
79 (42.25%)
Коротких трейдов:
108 (57.75%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-16.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.64 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.58%
Годовой прогноз:
-31.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.52 USD (27.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.16% (95.52 USD)
По эквити:
23.78% (83.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 132
GBPUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 9.9K
GBPUSD -117
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.00 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +57.77 USD
Макс. убыток в серии: -16.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.

3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap: https://one.exnessonelink.com/a/utpa1rjl

Draw down < 20%


Нет отзывов
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.02 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Low Drawndown and Safety
35 USD в месяц
65%
0
0
USD
330
USD
18
0%
187
85%
79%
1.81
0.69
USD
27%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.