Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
160 (85.56%)
Убыточных трейдов:
27 (14.44%)
Лучший трейд:
6.00 USD
Худший трейд:
-40.98 USD
Общая прибыль:
289.26 USD (17 315 pips)
Общий убыток:
-159.43 USD (7 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (57.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.89 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
79.11%
Макс. загрузка депозита:
24.72%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
79 (42.25%)
Коротких трейдов:
108 (57.75%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-16.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.64 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.58%
Годовой прогноз:
-31.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.52 USD (27.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.16% (95.52 USD)
По эквити:
23.78% (83.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +6.00 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +57.77 USD
Макс. убыток в серии: -16.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap: https://one.exnessonelink.com/a/utpa1rjl
Нет отзывов
