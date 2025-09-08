SeñalesSecciones
Huu Duc Nguyen

Low Drawndown and Safety

Huu Duc Nguyen
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 65%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
160 (85.56%)
Transacciones Irrentables:
27 (14.44%)
Mejor transacción:
6.00 USD
Peor transacción:
-40.98 USD
Beneficio Bruto:
289.26 USD (17 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-159.43 USD (7 526 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (57.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.89 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
79.11%
Carga máxima del depósito:
24.72%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
79 (42.25%)
Transacciones Cortas:
108 (57.75%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-16.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.64 USD (4)
Crecimiento al mes:
-4.39%
Pronóstico anual:
-53.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.52 USD (27.16%)
Reducción relativa:
De balance:
27.16% (95.52 USD)
De fondos:
23.78% (83.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 132
GBPUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 9.9K
GBPUSD -117
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.00 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +57.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.

3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap: https://one.exnessonelink.com/a/utpa1rjl

Draw down < 20%


2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.02 13:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
