- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
160 (85.56%)
Transacciones Irrentables:
27 (14.44%)
Mejor transacción:
6.00 USD
Peor transacción:
-40.98 USD
Beneficio Bruto:
289.26 USD (17 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-159.43 USD (7 526 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (57.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.89 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
79.11%
Carga máxima del depósito:
24.72%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
79 (42.25%)
Transacciones Cortas:
108 (57.75%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-16.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.64 USD (4)
Crecimiento al mes:
-4.39%
Pronóstico anual:
-53.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.52 USD (27.16%)
Reducción relativa:
De balance:
27.16% (95.52 USD)
De fondos:
23.78% (83.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.00 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +57.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
