- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
160 (85.56%)
Verlusttrades:
27 (14.44%)
Bester Trade:
6.00 USD
Schlechtester Trade:
-40.98 USD
Bruttoprofit:
289.26 USD (17 315 pips)
Bruttoverlust:
-159.43 USD (7 526 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (57.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.89 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
79.11%
Max deposit load:
24.72%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
79 (42.25%)
Short-Positionen:
108 (57.75%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-16.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.64 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-2.58%
Jahresprognose:
-31.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
95.52 USD (27.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.16% (95.52 USD)
Kapital:
23.78% (83.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
4. Open an account with Exness for the lowest spreads and free swap:
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
65%
0
0
USD
USD
330
USD
USD
18
0%
187
85%
79%
1.81
0.69
USD
USD
27%
1:200