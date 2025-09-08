- 자본
- 축소
트레이드:
187
이익 거래:
160 (85.56%)
손실 거래:
27 (14.44%)
최고의 거래:
6.00 USD
최악의 거래:
-40.98 USD
총 수익:
289.26 USD (17 315 pips)
총 손실:
-159.43 USD (7 526 pips)
연속 최대 이익:
51 (57.77 USD)
연속 최대 이익:
73.89 USD (19)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
79.11%
최대 입금량:
24.72%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.36
롱(주식매수):
79 (42.25%)
숏(주식차입매도):
108 (57.75%)
수익 요인:
1.81
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
1.81 USD
평균 손실:
-5.90 USD
연속 최대 손실:
6 (-16.57 USD)
연속 최대 손실:
-87.64 USD (4)
월별 성장률:
-4.39%
연간 예측:
-53.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.52 USD (27.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.16% (95.52 USD)
자본금별:
23.78% (83.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|132
|GBPUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|9.9K
|GBPUSD
|-117
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.00 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +57.77 USD
연속 최대 손실: -16.57 USD
1. Signals prioritize safety, stability, and sustainable profits.
2. Every trade is executed with a Stop Loss in place.
3. Trading strategy: market structure, price action, and trend-following using EMA.
