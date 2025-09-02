シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLDEN PP
Senja Karesa Putri

GOLDEN PP

Senja Karesa Putri
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 783
利益トレード:
1 700 (95.34%)
損失トレード:
83 (4.66%)
ベストトレード:
22 974.00 USD
最悪のトレード:
-6 711.00 USD
総利益:
557 620.75 USD (1 517 097 pips)
総損失:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
最大連続の勝ち:
692 (238 211.75 USD)
最大連続利益:
238 211.75 USD (692)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
37.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
100
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
16.05
長いトレード:
1 058 (59.34%)
短いトレード:
725 (40.66%)
プロフィットファクター:
3.72
期待されたペイオフ:
228.61 USD
平均利益:
328.01 USD
平均損失:
-1 807.44 USD
最大連続の負け:
9 (-17 647.50 USD)
最大連続損失:
-25 401.50 USD (4)
月間成長:
10.31%
年間予想:
125.04%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25 401.50 USD (5.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.55% (25 401.50 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 408K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22 974.00 USD
最悪のトレード: -6 711 USD
最大連続の勝ち: 692
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +238 211.75 USD
最大連続損失: -17 647.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
レビューなし
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 20:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 17:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLDEN PP
30 USD/月
40%
0
0
USD
178K
USD
27
99%
1 783
95%
100%
3.71
228.61
USD
11%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください