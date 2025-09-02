SinaisSeções
GOLDEN PP
Senja Karesa Putri

GOLDEN PP

Senja Karesa Putri
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 783
Negociações com lucro:
1 700 (95.34%)
Negociações com perda:
83 (4.66%)
Melhor negociação:
22 974.00 USD
Pior negociação:
-6 711.00 USD
Lucro bruto:
557 620.75 USD (1 517 097 pips)
Perda bruta:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
692 (238 211.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
238 211.75 USD (692)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
37.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
16.05
Negociações longas:
1 058 (59.34%)
Negociações curtas:
725 (40.66%)
Fator de lucro:
3.72
Valor esperado:
228.61 USD
Lucro médio:
328.01 USD
Perda média:
-1 807.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-17 647.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25 401.50 USD (4)
Crescimento mensal:
10.31%
Previsão anual:
125.04%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25 401.50 USD (5.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.55% (25 401.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 408K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22 974.00 USD
Pior negociação: -6 711 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 692
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +238 211.75 USD
Máxima perda consecutiva: -17 647.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLDEN PP
30 USD por mês
40%
0
0
USD
178K
USD
27
99%
1 783
95%
100%
3.71
228.61
USD
11%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.