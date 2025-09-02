- Crescimento
Negociações:
1 783
Negociações com lucro:
1 700 (95.34%)
Negociações com perda:
83 (4.66%)
Melhor negociação:
22 974.00 USD
Pior negociação:
-6 711.00 USD
Lucro bruto:
557 620.75 USD (1 517 097 pips)
Perda bruta:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
692 (238 211.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
238 211.75 USD (692)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
37.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
16.05
Negociações longas:
1 058 (59.34%)
Negociações curtas:
725 (40.66%)
Fator de lucro:
3.72
Valor esperado:
228.61 USD
Lucro médio:
328.01 USD
Perda média:
-1 807.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-17 647.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25 401.50 USD (4)
Crescimento mensal:
10.31%
Previsão anual:
125.04%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25 401.50 USD (5.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.55% (25 401.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|408K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22 974.00 USD
Pior negociação: -6 711 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 692
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +238 211.75 USD
Máxima perda consecutiva: -17 647.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Sem comentários
