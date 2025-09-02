- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
1 783
Transacciones Rentables:
1 700 (95.34%)
Transacciones Irrentables:
83 (4.66%)
Mejor transacción:
22 974.00 USD
Peor transacción:
-6 711.00 USD
Beneficio Bruto:
557 620.75 USD (1 517 097 pips)
Pérdidas Brutas:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
692 (238 211.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
238 211.75 USD (692)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
37.76%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
100
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
16.05
Transacciones Largas:
1 058 (59.34%)
Transacciones Cortas:
725 (40.66%)
Factor de Beneficio:
3.72
Beneficio Esperado:
228.61 USD
Beneficio medio:
328.01 USD
Pérdidas medias:
-1 807.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-17 647.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25 401.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.31%
Pronóstico anual:
125.04%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
25 401.50 USD (5.90%)
Reducción relativa:
De balance:
10.55% (25 401.50 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|408K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +22 974.00 USD
Peor transacción: -6 711 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 692
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +238 211.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 647.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
otros 10...
