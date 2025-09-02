СигналыРазделы
Senja Karesa Putri

GOLDEN PP

Senja Karesa Putri
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 38%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 772
Прибыльных трейдов:
1 689 (95.31%)
Убыточных трейдов:
83 (4.68%)
Лучший трейд:
22 974.00 USD
Худший трейд:
-6 711.00 USD
Общая прибыль:
555 380.75 USD (1 512 622 pips)
Общий убыток:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
Макс. серия выигрышей:
692 (238 211.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
238 211.75 USD (692)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
37.76%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
15.96
Длинных трейдов:
1 047 (59.09%)
Коротких трейдов:
725 (40.91%)
Профит фактор:
3.70
Мат. ожидание:
228.76 USD
Средняя прибыль:
328.82 USD
Средний убыток:
-1 807.44 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-17 647.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 401.50 USD (4)
Прирост в месяц:
10.72%
Годовой прогноз:
130.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25 401.50 USD (5.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (25 401.50 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 405K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22 974.00 USD
Худший трейд: -6 711 USD
Макс. серия выигрышей: 692
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +238 211.75 USD
Макс. убыток в серии: -17 647.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
