Всего трейдов:
1 772
Прибыльных трейдов:
1 689 (95.31%)
Убыточных трейдов:
83 (4.68%)
Лучший трейд:
22 974.00 USD
Худший трейд:
-6 711.00 USD
Общая прибыль:
555 380.75 USD (1 512 622 pips)
Общий убыток:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
Макс. серия выигрышей:
692 (238 211.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
238 211.75 USD (692)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
37.76%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
15.96
Длинных трейдов:
1 047 (59.09%)
Коротких трейдов:
725 (40.91%)
Профит фактор:
3.70
Мат. ожидание:
228.76 USD
Средняя прибыль:
328.82 USD
Средний убыток:
-1 807.44 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-17 647.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 401.50 USD (4)
Прирост в месяц:
10.72%
Годовой прогноз:
130.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25 401.50 USD (5.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (25 401.50 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|405K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +22 974.00 USD
Худший трейд: -6 711 USD
Макс. серия выигрышей: 692
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +238 211.75 USD
Макс. убыток в серии: -17 647.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
