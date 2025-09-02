- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 772
盈利交易:
1 689 (95.31%)
亏损交易:
83 (4.68%)
最好交易:
22 974.00 USD
最差交易:
-6 711.00 USD
毛利:
555 380.75 USD (1 512 622 pips)
毛利亏损:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
最大连续赢利:
692 (238 211.75 USD)
最大连续盈利:
238 211.75 USD (692)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
37.76%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
104
平均持有时间:
15 小时
采收率:
15.96
长期交易:
1 047 (59.09%)
短期交易:
725 (40.91%)
利润因子:
3.70
预期回报:
228.76 USD
平均利润:
328.82 USD
平均损失:
-1 807.44 USD
最大连续失误:
9 (-17 647.50 USD)
最大连续亏损:
-25 401.50 USD (4)
每月增长:
10.72%
年度预测:
130.13%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25 401.50 USD (5.90%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (25 401.50 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|405K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22 974.00 USD
最差交易: -6 711 USD
最大连续赢利: 692
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +238 211.75 USD
最大连续亏损: -17 647.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
175K
USD
USD
27
99%
1 772
95%
100%
3.70
228.76
USD
USD
11%
1:200