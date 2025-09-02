信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GOLDEN PP
Senja Karesa Putri

GOLDEN PP

Senja Karesa Putri
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 38%
SalmaMarkets-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 772
盈利交易:
1 689 (95.31%)
亏损交易:
83 (4.68%)
最好交易:
22 974.00 USD
最差交易:
-6 711.00 USD
毛利:
555 380.75 USD (1 512 622 pips)
毛利亏损:
-150 017.50 USD (299 993 pips)
最大连续赢利:
692 (238 211.75 USD)
最大连续盈利:
238 211.75 USD (692)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
37.76%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
104
平均持有时间:
15 小时
采收率:
15.96
长期交易:
1 047 (59.09%)
短期交易:
725 (40.91%)
利润因子:
3.70
预期回报:
228.76 USD
平均利润:
328.82 USD
平均损失:
-1 807.44 USD
最大连续失误:
9 (-17 647.50 USD)
最大连续亏损:
-25 401.50 USD (4)
每月增长:
10.72%
年度预测:
130.13%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25 401.50 USD (5.90%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (25 401.50 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 405K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22 974.00 USD
最差交易: -6 711 USD
最大连续赢利: 692
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +238 211.75 USD
最大连续亏损: -17 647.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 20:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 17:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLDEN PP
每月30 USD
38%
0
0
USD
175K
USD
27
99%
1 772
95%
100%
3.70
228.76
USD
11%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载