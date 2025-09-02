SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLDEN PP
Senja Karesa Putri

GOLDEN PP

Senja Karesa Putri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 808
Gewinntrades:
1 716 (94.91%)
Verlusttrades:
92 (5.09%)
Bester Trade:
22 974.00 USD
Schlechtester Trade:
-6 711.00 USD
Bruttoprofit:
561 175.25 USD (1 524 197 pips)
Bruttoverlust:
-163 421.00 USD (326 798 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
692 (238 211.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
238 211.75 USD (692)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
37.76%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
125
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
15.66
Long-Positionen:
1 083 (59.90%)
Short-Positionen:
725 (40.10%)
Profit-Faktor:
3.43
Mathematische Gewinnerwartung:
220.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
327.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 776.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-17 647.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 401.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.11%
Jahresprognose:
25.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25 401.50 USD (5.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.55% (25 401.50 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1808
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 398K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22 974.00 USD
Schlechtester Trade: -6 711 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 692
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +238 211.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 647.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 20:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 17:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
