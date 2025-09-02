- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 808
Gewinntrades:
1 716 (94.91%)
Verlusttrades:
92 (5.09%)
Bester Trade:
22 974.00 USD
Schlechtester Trade:
-6 711.00 USD
Bruttoprofit:
561 175.25 USD (1 524 197 pips)
Bruttoverlust:
-163 421.00 USD (326 798 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
692 (238 211.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
238 211.75 USD (692)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
37.76%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
125
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
15.66
Long-Positionen:
1 083 (59.90%)
Short-Positionen:
725 (40.10%)
Profit-Faktor:
3.43
Mathematische Gewinnerwartung:
220.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
327.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 776.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-17 647.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 401.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.11%
Jahresprognose:
25.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25 401.50 USD (5.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.55% (25 401.50 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1808
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|398K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22 974.00 USD
Schlechtester Trade: -6 711 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 692
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +238 211.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 647.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
