トレード:
266
利益トレード:
160 (60.15%)
損失トレード:
106 (39.85%)
ベストトレード:
18.39 USD
最悪のトレード:
-15.35 USD
総利益:
732.50 USD (42 074 pips)
総損失:
-357.79 USD (30 805 pips)
最大連続の勝ち:
9 (26.88 USD)
最大連続利益:
32.90 USD (8)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
89.28%
最大入金額:
18.04%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
15.73
長いトレード:
143 (53.76%)
短いトレード:
123 (46.24%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
4.58 USD
平均損失:
-3.38 USD
最大連続の負け:
4 (-16.31 USD)
最大連続損失:
-22.65 USD (2)
月間成長:
11.11%
年間予想:
134.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
23.82 USD (4.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.57% (21.77 USD)
エクイティによる:
46.71% (251.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|137
|NZDUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|251
|NZDUSD
|124
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|7.7K
|NZDUSD
|3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +18.39 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.88 USD
最大連続損失: -16.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
