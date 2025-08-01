- Crescimento
Negociações:
266
Negociações com lucro:
160 (60.15%)
Negociações com perda:
106 (39.85%)
Melhor negociação:
18.39 USD
Pior negociação:
-15.35 USD
Lucro bruto:
732.50 USD (42 074 pips)
Perda bruta:
-357.79 USD (30 805 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (26.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
89.28%
Depósito máximo carregado:
18.04%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
15.73
Negociações longas:
143 (53.76%)
Negociações curtas:
123 (46.24%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
4.58 USD
Perda média:
-3.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-16.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.65 USD (2)
Crescimento mensal:
11.11%
Previsão anual:
134.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23.82 USD (4.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.57% (21.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.71% (251.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|137
|NZDUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|251
|NZDUSD
|124
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|7.7K
|NZDUSD
|3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.39 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.88 USD
Máxima perda consecutiva: -16.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
