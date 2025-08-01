SinaisSeções
Quan Hui Guo

HedGinG AUNU B

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 187%
ECMarkets-Live03
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
266
Negociações com lucro:
160 (60.15%)
Negociações com perda:
106 (39.85%)
Melhor negociação:
18.39 USD
Pior negociação:
-15.35 USD
Lucro bruto:
732.50 USD (42 074 pips)
Perda bruta:
-357.79 USD (30 805 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (26.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
89.28%
Depósito máximo carregado:
18.04%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
15.73
Negociações longas:
143 (53.76%)
Negociações curtas:
123 (46.24%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
4.58 USD
Perda média:
-3.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-16.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.65 USD (2)
Crescimento mensal:
11.11%
Previsão anual:
134.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23.82 USD (4.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.57% (21.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.71% (251.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 137
NZDUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 251
NZDUSD 124
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 7.7K
NZDUSD 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.39 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.88 USD
Máxima perda consecutiva: -16.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
