交易:
266
盈利交易:
160 (60.15%)
亏损交易:
106 (39.85%)
最好交易:
18.39 USD
最差交易:
-15.35 USD
毛利:
732.50 USD (42 074 pips)
毛利亏损:
-357.79 USD (30 805 pips)
最大连续赢利:
9 (26.88 USD)
最大连续盈利:
32.90 USD (8)
夏普比率:
0.28
交易活动:
89.28%
最大入金加载:
18.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 天
采收率:
15.73
长期交易:
143 (53.76%)
短期交易:
123 (46.24%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
4.58 USD
平均损失:
-3.38 USD
最大连续失误:
4 (-16.31 USD)
最大连续亏损:
-22.65 USD (2)
每月增长:
11.11%
年度预测:
134.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23.82 USD (4.26%)
相对跌幅:
结余:
7.57% (21.77 USD)
净值:
46.71% (251.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|137
|NZDUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|251
|NZDUSD
|124
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|7.7K
|NZDUSD
|3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +18.39 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.88 USD
最大连续亏损: -16.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
