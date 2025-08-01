СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG AUNU B
Quan Hui Guo

HedGinG AUNU B

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 187%
ECMarkets-Live03
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
266
Прибыльных трейдов:
160 (60.15%)
Убыточных трейдов:
106 (39.85%)
Лучший трейд:
18.39 USD
Худший трейд:
-15.35 USD
Общая прибыль:
732.50 USD (42 074 pips)
Общий убыток:
-357.79 USD (30 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (26.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.90 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
89.28%
Макс. загрузка депозита:
18.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
15.73
Длинных трейдов:
143 (53.76%)
Коротких трейдов:
123 (46.24%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
4.58 USD
Средний убыток:
-3.38 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.65 USD (2)
Прирост в месяц:
11.11%
Годовой прогноз:
134.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.82 USD (4.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.57% (21.77 USD)
По эквити:
46.71% (251.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 137
NZDUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 251
NZDUSD 124
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 7.7K
NZDUSD 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.39 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.88 USD
Макс. убыток в серии: -16.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG AUNU B
30 USD в месяц
187%
0
0
USD
575
USD
24
100%
266
60%
89%
2.04
1.41
USD
47%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.