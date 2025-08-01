SignaleKategorien
Quan Hui Guo

HedGinG AUNU B

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 187%
ECMarkets-Live03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
266
Gewinntrades:
160 (60.15%)
Verlusttrades:
106 (39.85%)
Bester Trade:
18.39 USD
Schlechtester Trade:
-15.35 USD
Bruttoprofit:
732.50 USD (42 074 pips)
Bruttoverlust:
-357.79 USD (30 805 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (26.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.90 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
89.28%
Max deposit load:
18.04%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
15.73
Long-Positionen:
143 (53.76%)
Short-Positionen:
123 (46.24%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-16.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.65 USD (2)
Wachstum pro Monat :
11.11%
Jahresprognose:
134.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.82 USD (4.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.57% (21.77 USD)
Kapital:
46.71% (251.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 137
NZDUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 251
NZDUSD 124
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 7.7K
NZDUSD 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.39 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
