- 자본
- 축소
트레이드:
280
이익 거래:
169 (60.35%)
손실 거래:
111 (39.64%)
최고의 거래:
18.39 USD
최악의 거래:
-15.35 USD
총 수익:
778.77 USD (44 933 pips)
총 손실:
-381.84 USD (32 671 pips)
연속 최대 이익:
9 (26.88 USD)
연속 최대 이익:
32.90 USD (8)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
90.29%
최대 입금량:
18.04%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
16.59
롱(주식매수):
146 (52.14%)
숏(주식차입매도):
134 (47.86%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
4.61 USD
평균 손실:
-3.44 USD
연속 최대 손실:
4 (-23.93 USD)
연속 최대 손실:
-23.93 USD (4)
월별 성장률:
11.45%
연간 예측:
138.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23.93 USD (3.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.57% (21.77 USD)
자본금별:
46.71% (251.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|145
|NZDUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|244
|NZDUSD
|153
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|6.9K
|NZDUSD
|5.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.39 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +26.88 USD
연속 최대 손실: -23.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
投资有风险，入市需谨慎！
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
198%
0
0
USD
USD
597
USD
USD
26
100%
280
60%
90%
2.03
1.42
USD
USD
47%
1:500