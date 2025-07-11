- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|518
|XAUUSD
|154
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|541
|XAUUSD
|872
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|56K
|XAUUSD
|34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8689
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
取引理念
本戦略は、長期的かつ安定的な収益を求め、リスクを管理しながら資産を成長させたい投資家のために設計されています。実際の市場環境下で、堅実な資本の増加と複利による長期的な成長を目指します。
複数戦略の組み合わせ：
相関性の低いクオンツ戦略を組み合わせることで、さまざまな市場環境に柔軟に対応できるようにしています。
動的なポジション管理：
口座の資金量に応じてポジションサイズを動的に調整し、常にリスクが管理可能な範囲内に収まるようにします。
過激な取引手法を使用しない：
マーチンゲールやスキャルピングなどの高リスク戦略は一切使用しません。
市場へのリアルタイム適応：
戦略は市場の変化に合わせて随時最適化され、競争力を維持します。
透明性と検証性：
すべての戦略は、実際の取引環境にて稼働し、厳密なバックテスト（例：US30では500ポイントのスプレッドと100ポイントのスリッページを設定）を通じて検証されています。これにより、過去の実績と現実の動作に整合性があります。
リスク管理および安全性
段階的なポジションサイズ戦略：
資産が増加した場合にのみポジションを拡大することで、過度なレバレッジを回避します。
厳格なロスカット（ストップロス）の仕組み：
すべての取引に明確なストップロス（例：1取引あたり6～9ドル）を設定し、元本保全を最優先としています。
年間最大ドローダウンは制限済み：
年間最大ドローダウンは30％以内に抑えることを目指します。
複数のストレステストによる評価：
モンテカルロ・シミュレーション、スリッページ、極端な相場状況を想定したテスト等を実施し、様々な環境下でも安定性を確保します。
実取引環境による検証：
理論だけでなく、実際のアカウントで長期間運用し、実戦と一致したパフォーマンスが確認されています。
「資金の安全」が最優先：
利益目標よりもリスクマネジメントを重視し、短期的な爆発的利益よりも継続的な複利成長を追求します。
推奨初期投資金額とレバレッジ
推奨初期投資額：
1,000米ドル以上
推奨ブローカー：
US30にはブローカーごとに価格差・コントラクトの違いがあるため、**Pepperstone（ペッパーストーン）**を推奨します。
推奨レバレッジ：
1:200（戦略によっては最大1:400まで可能。但し厳格なリスク管理が必要）
この戦略に適した投資家
-
不労所得や経済的自立を目指す方
-
安定性とリスクコントロールを重視し、短期高リスク・高リターンを求めない方
-
専門的なクオンツ戦略を活用し、資産を着実に増やしたいと考えている方
※注意事項：
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。外国為替およびクオンツ取引には高リスクが伴います。投資は自己責任でお願いいたします。
まとめ
本戦略は 長期的・安定的・かつリスク管理を重視したアプローチを中心に設計されており、
科学的なリスクコントロールと分散された戦略の組み合わせによって、
現実の市場での堅実な資本増加を目指す投資家に最適です。
USD
USD
USD