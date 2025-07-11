シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / US30
LU KUEI LIEH

US30

LU KUEI LIEH
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 236%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
672
利益トレード:
287 (42.70%)
損失トレード:
385 (57.29%)
ベストトレード:
190.40 USD
最悪のトレード:
-79.00 USD
総利益:
6 236.27 USD (372 836 pips)
総損失:
-4 823.03 USD (282 578 pips)
最大連続の勝ち:
8 (187.22 USD)
最大連続利益:
467.89 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
42.18%
最大入金額:
59.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.47
長いトレード:
321 (47.77%)
短いトレード:
351 (52.23%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
2.10 USD
平均利益:
21.73 USD
平均損失:
-12.53 USD
最大連続の負け:
18 (-271.84 USD)
最大連続損失:
-395.63 USD (15)
月間成長:
30.83%
年間予想:
374.12%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.72 USD
最大の:
964.16 USD (53.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.41% (964.16 USD)
エクイティによる:
12.38% (170.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 518
XAUUSD 154
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 541
XAUUSD 872
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 56K
XAUUSD 34K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +190.40 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +187.22 USD
最大連続損失: -271.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.87 × 8689
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
10 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

取引理念

本戦略は、長期的かつ安定的な収益を求め、リスクを管理しながら資産を成長させたい投資家のために設計されています。実際の市場環境下で、堅実な資本の増加と複利による長期的な成長を目指します。

複数戦略の組み合わせ：
相関性の低いクオンツ戦略を組み合わせることで、さまざまな市場環境に柔軟に対応できるようにしています。

動的なポジション管理：
口座の資金量に応じてポジションサイズを動的に調整し、常にリスクが管理可能な範囲内に収まるようにします。

過激な取引手法を使用しない：
マーチンゲールやスキャルピングなどの高リスク戦略は一切使用しません。

市場へのリアルタイム適応：
戦略は市場の変化に合わせて随時最適化され、競争力を維持します。

透明性と検証性：
すべての戦略は、実際の取引環境にて稼働し、厳密なバックテスト（例：US30では500ポイントのスプレッドと100ポイントのスリッページを設定）を通じて検証されています。これにより、過去の実績と現実の動作に整合性があります。

リスク管理および安全性

段階的なポジションサイズ戦略：
資産が増加した場合にのみポジションを拡大することで、過度なレバレッジを回避します。

厳格なロスカット（ストップロス）の仕組み：
すべての取引に明確なストップロス（例：1取引あたり6～9ドル）を設定し、元本保全を最優先としています。

年間最大ドローダウンは制限済み：
年間最大ドローダウンは30％以内に抑えることを目指します。

複数のストレステストによる評価：
モンテカルロ・シミュレーション、スリッページ、極端な相場状況を想定したテスト等を実施し、様々な環境下でも安定性を確保します。

実取引環境による検証：
理論だけでなく、実際のアカウントで長期間運用し、実戦と一致したパフォーマンスが確認されています。

「資金の安全」が最優先：
利益目標よりもリスクマネジメントを重視し、短期的な爆発的利益よりも継続的な複利成長を追求します。

推奨初期投資金額とレバレッジ

推奨初期投資額：
1,000米ドル以上

推奨ブローカー：
US30にはブローカーごとに価格差・コントラクトの違いがあるため、**Pepperstone（ペッパーストーン）**を推奨します。

推奨レバレッジ：
1:200（戦略によっては最大1:400まで可能。但し厳格なリスク管理が必要）

この戦略に適した投資家

  • 不労所得や経済的自立を目指す方

  • 安定性とリスクコントロールを重視し、短期高リスク・高リターンを求めない方

  • 専門的なクオンツ戦略を活用し、資産を着実に増やしたいと考えている方

※注意事項：
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。外国為替およびクオンツ取引には高リスクが伴います。投資は自己責任でお願いいたします。

まとめ

本戦略は 長期的・安定的・かつリスク管理を重視したアプローチを中心に設計されており、
科学的なリスクコントロールと分散された戦略の組み合わせによって、
現実の市場での堅実な資本増加を目指す投資家に最適です。


レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
US30
999 USD/月
236%
0
0
USD
2K
USD
28
86%
672
42%
42%
1.29
2.10
USD
50%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください