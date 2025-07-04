- 成長
トレード:
284
利益トレード:
228 (80.28%)
損失トレード:
56 (19.72%)
ベストトレード:
417.39 USD
最悪のトレード:
-27.64 USD
総利益:
3 061.50 USD (241 884 pips)
総損失:
-570.52 USD (43 325 pips)
最大連続の勝ち:
65 (425.67 USD)
最大連続利益:
1 253.06 USD (23)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
44.48%
最大入金額:
9.50%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
8.91
長いトレード:
282 (99.30%)
短いトレード:
2 (0.70%)
プロフィットファクター:
5.37
期待されたペイオフ:
8.77 USD
平均利益:
13.43 USD
平均損失:
-10.19 USD
最大連続の負け:
30 (-279.59 USD)
最大連続損失:
-279.59 USD (30)
月間成長:
15.47%
年間予想:
187.68%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.10 USD
最大の:
279.59 USD (4.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.01% (279.59 USD)
エクイティによる:
54.48% (995.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|199K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +417.39 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +425.67 USD
最大連続損失: -279.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
