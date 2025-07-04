СигналыРазделы
Cun Qiang Fan

START GOLD 999

Cun Qiang Fan
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 227%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
228 (80.28%)
Убыточных трейдов:
56 (19.72%)
Лучший трейд:
417.39 USD
Худший трейд:
-27.64 USD
Общая прибыль:
3 061.50 USD (241 884 pips)
Общий убыток:
-570.52 USD (43 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (425.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 253.06 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
44.48%
Макс. загрузка депозита:
9.50%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
8.91
Длинных трейдов:
282 (99.30%)
Коротких трейдов:
2 (0.70%)
Профит фактор:
5.37
Мат. ожидание:
8.77 USD
Средняя прибыль:
13.43 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-279.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.59 USD (30)
Прирост в месяц:
15.47%
Годовой прогноз:
187.68%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.10 USD
Максимальная:
279.59 USD (4.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.01% (279.59 USD)
По эквити:
54.48% (995.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 199K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +417.39 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +425.67 USD
Макс. убыток в серии: -279.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 04:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 03:47
Share of trading days is too low
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.95% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
80% of trades performed within 8 days. This comprises 4.91% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
