Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
228 (80.28%)
Убыточных трейдов:
56 (19.72%)
Лучший трейд:
417.39 USD
Худший трейд:
-27.64 USD
Общая прибыль:
3 061.50 USD (241 884 pips)
Общий убыток:
-570.52 USD (43 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (425.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 253.06 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
44.48%
Макс. загрузка депозита:
9.50%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
8.91
Длинных трейдов:
282 (99.30%)
Коротких трейдов:
2 (0.70%)
Профит фактор:
5.37
Мат. ожидание:
8.77 USD
Средняя прибыль:
13.43 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-279.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.59 USD (30)
Прирост в месяц:
15.47%
Годовой прогноз:
187.68%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.10 USD
Максимальная:
279.59 USD (4.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.01% (279.59 USD)
По эквити:
54.48% (995.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|199K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +417.39 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +425.67 USD
Макс. убыток в серии: -279.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
