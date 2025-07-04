SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / START GOLD 999
Cun Qiang Fan

START GOLD 999

Cun Qiang Fan
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 227%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
284
Transacciones Rentables:
228 (80.28%)
Transacciones Irrentables:
56 (19.72%)
Mejor transacción:
417.39 USD
Peor transacción:
-27.64 USD
Beneficio Bruto:
3 061.50 USD (241 884 pips)
Pérdidas Brutas:
-570.52 USD (43 325 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (425.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 253.06 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
44.48%
Carga máxima del depósito:
9.50%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
8.91
Transacciones Largas:
282 (99.30%)
Transacciones Cortas:
2 (0.70%)
Factor de Beneficio:
5.37
Beneficio Esperado:
8.77 USD
Beneficio medio:
13.43 USD
Pérdidas medias:
-10.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
30 (-279.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-279.59 USD (30)
Crecimiento al mes:
15.47%
Pronóstico anual:
187.68%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.10 USD
Máxima:
279.59 USD (4.01%)
Reducción relativa:
De balance:
4.01% (279.59 USD)
De fondos:
54.48% (995.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 199K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +417.39 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 30
Beneficio máximo consecutivo: +425.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -279.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 04:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 03:47
Share of trading days is too low
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.95% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
80% of trades performed within 8 days. This comprises 4.91% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
