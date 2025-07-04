- 成长
交易:
284
盈利交易:
228 (80.28%)
亏损交易:
56 (19.72%)
最好交易:
417.39 USD
最差交易:
-27.64 USD
毛利:
3 061.50 USD (241 884 pips)
毛利亏损:
-570.52 USD (43 325 pips)
最大连续赢利:
65 (425.67 USD)
最大连续盈利:
1 253.06 USD (23)
夏普比率:
0.27
交易活动:
44.48%
最大入金加载:
9.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 小时
采收率:
8.91
长期交易:
282 (99.30%)
短期交易:
2 (0.70%)
利润因子:
5.37
预期回报:
8.77 USD
平均利润:
13.43 USD
平均损失:
-10.19 USD
最大连续失误:
30 (-279.59 USD)
最大连续亏损:
-279.59 USD (30)
每月增长:
15.47%
年度预测:
187.68%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
47.10 USD
最大值:
279.59 USD (4.01%)
相对跌幅:
结余:
4.01% (279.59 USD)
净值:
54.48% (995.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|199K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +417.39 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +425.67 USD
最大连续亏损: -279.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
