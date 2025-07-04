- 자본
- 축소
트레이드:
287
이익 거래:
230 (80.13%)
손실 거래:
57 (19.86%)
최고의 거래:
417.39 USD
최악의 거래:
-27.64 USD
총 수익:
3 090.16 USD (247 241 pips)
총 손실:
-571.55 USD (44 248 pips)
연속 최대 이익:
65 (425.67 USD)
연속 최대 이익:
1 261.64 USD (24)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
45.49%
최대 입금량:
9.50%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
9.01
롱(주식매수):
285 (99.30%)
숏(주식차입매도):
2 (0.70%)
수익 요인:
5.41
기대수익:
8.78 USD
평균 이익:
13.44 USD
평균 손실:
-10.03 USD
연속 최대 손실:
30 (-279.59 USD)
연속 최대 손실:
-279.59 USD (30)
월별 성장률:
17.06%
연간 예측:
207.04%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.10 USD
최대한의:
279.59 USD (4.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.01% (279.59 USD)
자본금별:
54.48% (995.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +417.39 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +425.67 USD
연속 최대 손실: -279.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
231%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
27
4%
287
80%
45%
5.40
8.78
USD
USD
54%
1:500