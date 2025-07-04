SignaleKategorien
Cun Qiang Fan

START GOLD 999

Cun Qiang Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 227%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
228 (80.28%)
Verlusttrades:
56 (19.72%)
Bester Trade:
417.39 USD
Schlechtester Trade:
-27.64 USD
Bruttoprofit:
3 061.50 USD (241 884 pips)
Bruttoverlust:
-570.52 USD (43 325 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (425.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 253.06 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
44.48%
Max deposit load:
9.50%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
8.91
Long-Positionen:
282 (99.30%)
Short-Positionen:
2 (0.70%)
Profit-Faktor:
5.37
Mathematische Gewinnerwartung:
8.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-279.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-279.59 USD (30)
Wachstum pro Monat :
15.47%
Jahresprognose:
187.68%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.10 USD
Maximaler:
279.59 USD (4.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.01% (279.59 USD)
Kapital:
54.48% (995.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 199K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +417.39 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +425.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -279.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 04:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 03:47
Share of trading days is too low
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.95% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
80% of trades performed within 8 days. This comprises 4.91% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
