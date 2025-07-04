- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
284
Negociações com lucro:
228 (80.28%)
Negociações com perda:
56 (19.72%)
Melhor negociação:
417.39 USD
Pior negociação:
-27.64 USD
Lucro bruto:
3 061.50 USD (241 884 pips)
Perda bruta:
-570.52 USD (43 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (425.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 253.06 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
44.48%
Depósito máximo carregado:
9.50%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
8.91
Negociações longas:
282 (99.30%)
Negociações curtas:
2 (0.70%)
Fator de lucro:
5.37
Valor esperado:
8.77 USD
Lucro médio:
13.43 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-279.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-279.59 USD (30)
Crescimento mensal:
15.47%
Previsão anual:
187.68%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.10 USD
Máximo:
279.59 USD (4.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.01% (279.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.48% (995.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|199K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +417.39 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +425.67 USD
Máxima perda consecutiva: -279.59 USD
