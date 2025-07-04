SinaisSeções
Cun Qiang Fan

START GOLD 999

Cun Qiang Fan
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 227%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
284
Negociações com lucro:
228 (80.28%)
Negociações com perda:
56 (19.72%)
Melhor negociação:
417.39 USD
Pior negociação:
-27.64 USD
Lucro bruto:
3 061.50 USD (241 884 pips)
Perda bruta:
-570.52 USD (43 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (425.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 253.06 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
44.48%
Depósito máximo carregado:
9.50%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
8.91
Negociações longas:
282 (99.30%)
Negociações curtas:
2 (0.70%)
Fator de lucro:
5.37
Valor esperado:
8.77 USD
Lucro médio:
13.43 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-279.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-279.59 USD (30)
Crescimento mensal:
15.47%
Previsão anual:
187.68%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.10 USD
Máximo:
279.59 USD (4.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.01% (279.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.48% (995.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 199K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +417.39 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +425.67 USD
Máxima perda consecutiva: -279.59 USD

2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 04:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 03:47
Share of trading days is too low
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.95% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
80% of trades performed within 8 days. This comprises 4.91% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
