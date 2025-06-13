- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
403
利益トレード:
291 (72.20%)
損失トレード:
112 (27.79%)
ベストトレード:
30.00 USD
最悪のトレード:
-20.15 USD
総利益:
550.04 USD (48 538 pips)
総損失:
-397.55 USD (39 166 pips)
最大連続の勝ち:
15 (16.19 USD)
最大連続利益:
32.52 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
79.00%
最大入金額:
6.85%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.14
長いトレード:
173 (42.93%)
短いトレード:
230 (57.07%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.89 USD
平均損失:
-3.55 USD
最大連続の負け:
3 (-22.59 USD)
最大連続損失:
-34.85 USD (2)
月間成長:
-1.24%
年間予想:
-14.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
48.57 USD (7.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.93% (48.57 USD)
エクイティによる:
20.08% (117.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|300
|XAUUSD.m
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.m
|156
|XAUUSD.m
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.m
|12K
|XAUUSD.m
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.00 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +16.19 USD
最大連続損失: -22.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading with EURUSD
レビューなし
