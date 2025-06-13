SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Euro Muscle
Andreas Andrianto

Euro Muscle

Andreas Andrianto
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
291 (72.20%)
Negociações com perda:
112 (27.79%)
Melhor negociação:
30.00 USD
Pior negociação:
-20.15 USD
Lucro bruto:
550.04 USD (48 538 pips)
Perda bruta:
-397.55 USD (39 166 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (16.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.52 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
79.00%
Depósito máximo carregado:
6.85%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.14
Negociações longas:
173 (42.93%)
Negociações curtas:
230 (57.07%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-3.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-22.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.85 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.24%
Previsão anual:
-14.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
48.57 USD (7.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.93% (48.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.08% (117.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.m 300
XAUUSD.m 103
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.m 156
XAUUSD.m -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.m 12K
XAUUSD.m -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +16.19 USD
Máxima perda consecutiva: -22.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading with EURUSD
Sem comentários
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 02:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 09:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.13 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
