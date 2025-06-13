SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Euro Muscle
Andreas Andrianto

Euro Muscle

Andreas Andrianto
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 31%
JustMarkets-Live6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
403
Transacciones Rentables:
291 (72.20%)
Transacciones Irrentables:
112 (27.79%)
Mejor transacción:
30.00 USD
Peor transacción:
-20.15 USD
Beneficio Bruto:
550.04 USD (48 538 pips)
Pérdidas Brutas:
-397.55 USD (39 166 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (16.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
79.00%
Carga máxima del depósito:
6.85%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.14
Transacciones Largas:
173 (42.93%)
Transacciones Cortas:
230 (57.07%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-3.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-22.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.85 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.24%
Pronóstico anual:
-14.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
48.57 USD (7.93%)
Reducción relativa:
De balance:
7.93% (48.57 USD)
De fondos:
20.08% (117.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.m 300
XAUUSD.m 103
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.m 156
XAUUSD.m -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.m 12K
XAUUSD.m -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.00 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +16.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JustMarkets-Live6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading with EURUSD
No hay comentarios
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 02:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 09:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.13 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Euro Muscle
30 USD al mes
31%
0
0
USD
652
USD
27
100%
403
72%
79%
1.38
0.38
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.