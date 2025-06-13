- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
403
盈利交易:
291 (72.20%)
亏损交易:
112 (27.79%)
最好交易:
30.00 USD
最差交易:
-20.15 USD
毛利:
550.04 USD (48 538 pips)
毛利亏损:
-397.55 USD (39 166 pips)
最大连续赢利:
15 (16.19 USD)
最大连续盈利:
32.52 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
79.00%
最大入金加载:
6.85%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.14
长期交易:
173 (42.93%)
短期交易:
230 (57.07%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-3.55 USD
最大连续失误:
3 (-22.59 USD)
最大连续亏损:
-34.85 USD (2)
每月增长:
-1.24%
年度预测:
-14.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48.57 USD (7.93%)
相对跌幅:
结余:
7.93% (48.57 USD)
净值:
20.08% (117.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|300
|XAUUSD.m
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.m
|156
|XAUUSD.m
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.m
|12K
|XAUUSD.m
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.19 USD
最大连续亏损: -22.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading with EURUSD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
652
USD
USD
27
100%
403
72%
79%
1.38
0.38
USD
USD
20%
1:500