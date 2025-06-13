- 자본
- 축소
트레이드:
406
이익 거래:
294 (72.41%)
손실 거래:
112 (27.59%)
최고의 거래:
30.00 USD
최악의 거래:
-20.15 USD
총 수익:
552.27 USD (48 758 pips)
총 손실:
-397.55 USD (39 166 pips)
연속 최대 이익:
15 (16.19 USD)
연속 최대 이익:
32.52 USD (2)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
79.00%
최대 입금량:
6.85%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.19
롱(주식매수):
174 (42.86%)
숏(주식차입매도):
232 (57.14%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.38 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
-3.55 USD
연속 최대 손실:
3 (-22.59 USD)
연속 최대 손실:
-34.85 USD (2)
월별 성장률:
-0.97%
연간 예측:
-11.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
48.57 USD (7.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.93% (48.57 USD)
자본금별:
20.08% (117.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|303
|XAUUSD.m
|103
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.m
|158
|XAUUSD.m
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.m
|12K
|XAUUSD.m
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.00 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.19 USD
연속 최대 손실: -22.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading with EURUSD
리뷰 없음
