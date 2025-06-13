- Прирост
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
291 (72.20%)
Убыточных трейдов:
112 (27.79%)
Лучший трейд:
30.00 USD
Худший трейд:
-20.15 USD
Общая прибыль:
550.04 USD (48 538 pips)
Общий убыток:
-397.55 USD (39 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (16.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
77.86%
Макс. загрузка депозита:
6.85%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
173 (42.93%)
Коротких трейдов:
230 (57.07%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-3.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.85 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.24%
Годовой прогноз:
-14.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.57 USD (7.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.93% (48.57 USD)
По эквити:
20.08% (117.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|300
|XAUUSD.m
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.m
|156
|XAUUSD.m
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.m
|12K
|XAUUSD.m
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +30.00 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.19 USD
Макс. убыток в серии: -22.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading with EURUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
652
USD
USD
27
100%
403
72%
78%
1.38
0.38
USD
USD
20%
1:500