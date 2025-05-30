- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
345
利益トレード:
231 (66.95%)
損失トレード:
114 (33.04%)
ベストトレード:
114.53 USD
最悪のトレード:
-40.09 USD
総利益:
1 955.96 USD (43 927 pips)
総損失:
-620.52 USD (25 713 pips)
最大連続の勝ち:
21 (160.32 USD)
最大連続利益:
332.13 USD (14)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
35.32%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
12.49
長いトレード:
203 (58.84%)
短いトレード:
142 (41.16%)
プロフィットファクター:
3.15
期待されたペイオフ:
3.87 USD
平均利益:
8.47 USD
平均損失:
-5.44 USD
最大連続の負け:
10 (-17.40 USD)
最大連続損失:
-57.89 USD (3)
月間成長:
2.28%
年間予想:
27.63%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.55 USD
最大の:
106.93 USD (5.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.47% (82.63 USD)
エクイティによる:
37.58% (2 972.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.pr
|156
|AUDCAD.pr
|62
|EURUSD.pr
|40
|EURGBP.pr
|29
|GBPCHF.pr
|25
|GBPUSD.pr
|13
|USDCHF.pr
|12
|AUDUSD.pr
|7
|EURCHF.pr
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.pr
|-6
|AUDCAD.pr
|133
|EURUSD.pr
|2
|EURGBP.pr
|138
|GBPCHF.pr
|704
|GBPUSD.pr
|96
|USDCHF.pr
|210
|AUDUSD.pr
|32
|EURCHF.pr
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.pr
|1.2K
|AUDCAD.pr
|5.9K
|EURUSD.pr
|2.7K
|EURGBP.pr
|1.5K
|GBPCHF.pr
|1.2K
|GBPUSD.pr
|1.8K
|USDCHF.pr
|2.2K
|AUDUSD.pr
|580
|EURCHF.pr
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquitiBrokerageSC-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
