- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
345
盈利交易:
231 (66.95%)
亏损交易:
114 (33.04%)
最好交易:
114.53 USD
最差交易:
-40.09 USD
毛利:
1 955.96 USD (43 927 pips)
毛利亏损:
-620.52 USD (25 713 pips)
最大连续赢利:
21 (160.32 USD)
最大连续盈利:
332.13 USD (14)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
35.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
12.49
长期交易:
203 (58.84%)
短期交易:
142 (41.16%)
利润因子:
3.15
预期回报:
3.87 USD
平均利润:
8.47 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
10 (-17.40 USD)
最大连续亏损:
-57.89 USD (3)
每月增长:
2.28%
年度预测:
27.63%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
37.55 USD
最大值:
106.93 USD (5.66%)
相对跌幅:
结余:
2.47% (82.63 USD)
净值:
37.58% (2 972.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.pr
|156
|AUDCAD.pr
|62
|EURUSD.pr
|40
|EURGBP.pr
|29
|GBPCHF.pr
|25
|GBPUSD.pr
|13
|USDCHF.pr
|12
|AUDUSD.pr
|7
|EURCHF.pr
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.pr
|-6
|AUDCAD.pr
|133
|EURUSD.pr
|2
|EURGBP.pr
|138
|GBPCHF.pr
|704
|GBPUSD.pr
|96
|USDCHF.pr
|210
|AUDUSD.pr
|32
|EURCHF.pr
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.pr
|1.2K
|AUDCAD.pr
|5.9K
|EURUSD.pr
|2.7K
|EURGBP.pr
|1.5K
|GBPCHF.pr
|1.2K
|GBPUSD.pr
|1.8K
|USDCHF.pr
|2.2K
|AUDUSD.pr
|580
|EURCHF.pr
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.53 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +160.32 USD
最大连续亏损: -17.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquitiBrokerageSC-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
36
77%
345
66%
100%
3.15
3.87
USD
USD
38%
1:500