SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IAZ 1000 a 5000
Fernando Augusto Bergamaschi Arouca

IAZ 1000 a 5000

Fernando Augusto Bergamaschi Arouca
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
178 (65.44%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (34.56%)
En iyi işlem:
58.40 USD
En kötü işlem:
-40.09 USD
Brüt kâr:
994.73 USD (32 999 pips)
Brüt zarar:
-530.52 USD (20 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (160.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.32 USD (21)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.84%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
161 (59.19%)
Satış işlemleri:
111 (40.81%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
5.59 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-17.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.89 USD (3)
Aylık büyüme:
5.93%
Yıllık tahmin:
71.91%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.55 USD
Maksimum:
106.93 USD (5.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.47% (82.63 USD)
Varlığa göre:
12.22% (422.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.pr 155
EURUSD.pr 40
AUDCAD.pr 34
EURGBP.pr 24
USDCHF.pr 6
GBPCHF.pr 6
GBPUSD.pr 5
AUDUSD.pr 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.pr -12
EURUSD.pr 2
AUDCAD.pr 88
EURGBP.pr 74
USDCHF.pr 88
GBPCHF.pr 171
GBPUSD.pr 33
AUDUSD.pr 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.pr 1K
EURUSD.pr 2.7K
AUDCAD.pr 3.6K
EURGBP.pr 1.1K
USDCHF.pr 1.3K
GBPCHF.pr 1.7K
GBPUSD.pr 947
AUDUSD.pr 396
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.40 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +160.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiBrokerageSC-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 18:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 07:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IAZ 1000 a 5000
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
3.5K
USD
21
89%
272
65%
100%
1.87
1.71
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.