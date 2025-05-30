- Прирост
Всего трейдов:
345
Прибыльных трейдов:
231 (66.95%)
Убыточных трейдов:
114 (33.04%)
Лучший трейд:
114.53 USD
Худший трейд:
-40.09 USD
Общая прибыль:
1 955.96 USD (43 927 pips)
Общий убыток:
-620.52 USD (25 713 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (160.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
35.32%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.49
Длинных трейдов:
203 (58.84%)
Коротких трейдов:
142 (41.16%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
3.87 USD
Средняя прибыль:
8.47 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-17.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.89 USD (3)
Прирост в месяц:
2.28%
Годовой прогноз:
27.63%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.55 USD
Максимальная:
106.93 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (82.63 USD)
По эквити:
37.58% (2 972.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.pr
|156
|AUDCAD.pr
|62
|EURUSD.pr
|40
|EURGBP.pr
|29
|GBPCHF.pr
|25
|GBPUSD.pr
|13
|USDCHF.pr
|12
|AUDUSD.pr
|7
|EURCHF.pr
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.pr
|-6
|AUDCAD.pr
|133
|EURUSD.pr
|2
|EURGBP.pr
|138
|GBPCHF.pr
|704
|GBPUSD.pr
|96
|USDCHF.pr
|210
|AUDUSD.pr
|32
|EURCHF.pr
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.pr
|1.2K
|AUDCAD.pr
|5.9K
|EURUSD.pr
|2.7K
|EURGBP.pr
|1.5K
|GBPCHF.pr
|1.2K
|GBPUSD.pr
|1.8K
|USDCHF.pr
|2.2K
|AUDUSD.pr
|580
|EURCHF.pr
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +114.53 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +160.32 USD
Макс. убыток в серии: -17.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiBrokerageSC-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
