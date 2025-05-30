СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IAZ 1000 a 5000
Fernando Augusto Bergamaschi Arouca

IAZ 1000 a 5000

Fernando Augusto Bergamaschi Arouca
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 42%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
345
Прибыльных трейдов:
231 (66.95%)
Убыточных трейдов:
114 (33.04%)
Лучший трейд:
114.53 USD
Худший трейд:
-40.09 USD
Общая прибыль:
1 955.96 USD (43 927 pips)
Общий убыток:
-620.52 USD (25 713 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (160.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
35.32%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.49
Длинных трейдов:
203 (58.84%)
Коротких трейдов:
142 (41.16%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
3.87 USD
Средняя прибыль:
8.47 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-17.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.89 USD (3)
Прирост в месяц:
2.28%
Годовой прогноз:
27.63%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.55 USD
Максимальная:
106.93 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (82.63 USD)
По эквити:
37.58% (2 972.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.pr 156
AUDCAD.pr 62
EURUSD.pr 40
EURGBP.pr 29
GBPCHF.pr 25
GBPUSD.pr 13
USDCHF.pr 12
AUDUSD.pr 7
EURCHF.pr 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.pr -6
AUDCAD.pr 133
EURUSD.pr 2
EURGBP.pr 138
GBPCHF.pr 704
GBPUSD.pr 96
USDCHF.pr 210
AUDUSD.pr 32
EURCHF.pr 26
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.pr 1.2K
AUDCAD.pr 5.9K
EURUSD.pr 2.7K
EURGBP.pr 1.5K
GBPCHF.pr 1.2K
GBPUSD.pr 1.8K
USDCHF.pr 2.2K
AUDUSD.pr 580
EURCHF.pr 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.53 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +160.32 USD
Макс. убыток в серии: -17.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiBrokerageSC-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IAZ 1000 a 5000
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
8.1K
USD
36
77%
345
66%
100%
3.15
3.87
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.