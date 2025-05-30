SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IAZ 1000 a 5000
Fernando Augusto Bergamaschi Arouca

IAZ 1000 a 5000

Fernando Augusto Bergamaschi Arouca
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
178 (65.44%)
Loss Trade:
94 (34.56%)
Best Trade:
58.40 USD
Worst Trade:
-40.09 USD
Profitto lordo:
994.73 USD (32 999 pips)
Perdita lorda:
-530.52 USD (20 544 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (160.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.32 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.84%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
161 (59.19%)
Short Trade:
111 (40.81%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
5.59 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-17.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.89 USD (3)
Crescita mensile:
6.73%
Previsione annuale:
82.42%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.55 USD
Massimale:
106.93 USD (5.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (82.63 USD)
Per equità:
12.22% (422.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.pr 155
EURUSD.pr 40
AUDCAD.pr 34
EURGBP.pr 24
USDCHF.pr 6
GBPCHF.pr 6
GBPUSD.pr 5
AUDUSD.pr 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.pr -12
EURUSD.pr 2
AUDCAD.pr 88
EURGBP.pr 74
USDCHF.pr 88
GBPCHF.pr 171
GBPUSD.pr 33
AUDUSD.pr 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.pr 1K
EURUSD.pr 2.7K
AUDCAD.pr 3.6K
EURGBP.pr 1.1K
USDCHF.pr 1.3K
GBPCHF.pr 1.7K
GBPUSD.pr 947
AUDUSD.pr 396
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.40 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +160.32 USD
Massima perdita consecutiva: -17.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiBrokerageSC-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 18:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 07:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 19:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IAZ 1000 a 5000
30USD al mese
16%
0
0
USD
3.5K
USD
21
89%
272
65%
100%
1.87
1.71
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.