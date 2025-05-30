- 자본
트레이드:
345
이익 거래:
231 (66.95%)
손실 거래:
114 (33.04%)
최고의 거래:
114.53 USD
최악의 거래:
-40.09 USD
총 수익:
1 955.96 USD (43 927 pips)
총 손실:
-620.52 USD (25 713 pips)
연속 최대 이익:
21 (160.32 USD)
연속 최대 이익:
332.13 USD (14)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
35.32%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.49
롱(주식매수):
203 (58.84%)
숏(주식차입매도):
142 (41.16%)
수익 요인:
3.15
기대수익:
3.87 USD
평균 이익:
8.47 USD
평균 손실:
-5.44 USD
연속 최대 손실:
10 (-17.40 USD)
연속 최대 손실:
-57.89 USD (3)
월별 성장률:
2.28%
연간 예측:
27.63%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.55 USD
최대한의:
106.93 USD (5.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.47% (82.63 USD)
자본금별:
37.58% (2 972.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.pr
|156
|AUDCAD.pr
|62
|EURUSD.pr
|40
|EURGBP.pr
|29
|GBPCHF.pr
|25
|GBPUSD.pr
|13
|USDCHF.pr
|12
|AUDUSD.pr
|7
|EURCHF.pr
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.pr
|-6
|AUDCAD.pr
|133
|EURUSD.pr
|2
|EURGBP.pr
|138
|GBPCHF.pr
|704
|GBPUSD.pr
|96
|USDCHF.pr
|210
|AUDUSD.pr
|32
|EURCHF.pr
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.pr
|1.2K
|AUDCAD.pr
|5.9K
|EURUSD.pr
|2.7K
|EURGBP.pr
|1.5K
|GBPCHF.pr
|1.2K
|GBPUSD.pr
|1.8K
|USDCHF.pr
|2.2K
|AUDUSD.pr
|580
|EURCHF.pr
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +114.53 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +160.32 USD
연속 최대 손실: -17.40 USD
