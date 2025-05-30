SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IAZ 1000 a 5000
Fernando Augusto Bergamaschi Arouca

IAZ 1000 a 5000

Fernando Augusto Bergamaschi Arouca
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
345
Gewinntrades:
231 (66.95%)
Verlusttrades:
114 (33.04%)
Bester Trade:
114.53 USD
Schlechtester Trade:
-40.09 USD
Bruttoprofit:
1 955.96 USD (43 927 pips)
Bruttoverlust:
-620.52 USD (25 713 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (160.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
332.13 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
35.32%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.49
Long-Positionen:
203 (58.84%)
Short-Positionen:
142 (41.16%)
Profit-Faktor:
3.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-17.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.89 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.28%
Jahresprognose:
27.63%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.55 USD
Maximaler:
106.93 USD (5.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.47% (82.63 USD)
Kapital:
37.58% (2 972.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.pr 156
AUDCAD.pr 62
EURUSD.pr 40
EURGBP.pr 29
GBPCHF.pr 25
GBPUSD.pr 13
USDCHF.pr 12
AUDUSD.pr 7
EURCHF.pr 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.pr -6
AUDCAD.pr 133
EURUSD.pr 2
EURGBP.pr 138
GBPCHF.pr 704
GBPUSD.pr 96
USDCHF.pr 210
AUDUSD.pr 32
EURCHF.pr 26
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.pr 1.2K
AUDCAD.pr 5.9K
EURUSD.pr 2.7K
EURGBP.pr 1.5K
GBPCHF.pr 1.2K
GBPUSD.pr 1.8K
USDCHF.pr 2.2K
AUDUSD.pr 580
EURCHF.pr 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +114.53 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +160.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EquitiBrokerageSC-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.