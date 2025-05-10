- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
481
利益トレード:
300 (62.37%)
損失トレード:
181 (37.63%)
ベストトレード:
714.99 USD
最悪のトレード:
-247.38 USD
総利益:
14 799.56 USD (89 138 pips)
総損失:
-7 289.19 USD (62 044 pips)
最大連続の勝ち:
9 (158.65 USD)
最大連続利益:
1 087.91 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.09
長いトレード:
220 (45.74%)
短いトレード:
261 (54.26%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
15.61 USD
平均利益:
49.33 USD
平均損失:
-40.27 USD
最大連続の負け:
5 (-928.41 USD)
最大連続損失:
-928.41 USD (5)
月間成長:
0.64%
年間予想:
8.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.00 USD
最大の:
928.41 USD (0.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.89% (928.41 USD)
エクイティによる:
3.90% (4 058.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|AUDUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4.9K
|AUDUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +714.99 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +158.65 USD
最大連続損失: -928.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
GTCGlobalTrade-Server
|5.00 × 10
