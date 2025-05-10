- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
232 (63.38%)
Loss Trade:
134 (36.61%)
Best Trade:
714.99 USD
Worst Trade:
-247.38 USD
Profitto lordo:
11 240.97 USD (68 123 pips)
Perdita lorda:
-5 417.53 USD (47 449 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (158.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 087.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.16%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.27
Long Trade:
159 (43.44%)
Short Trade:
207 (56.56%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
15.91 USD
Profitto medio:
48.45 USD
Perdita media:
-40.43 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-928.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-928.41 USD (5)
Crescita mensile:
0.92%
Previsione annuale:
10.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.00 USD
Massimale:
928.41 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.89% (928.41 USD)
Per equità:
3.90% (4 058.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|212
|AUDUSD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.1K
|AUDUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|9.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +714.99 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +158.65 USD
Massima perdita consecutiva: -928.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
GTCGlobalTrade-Server
|8.00 × 1
EURO TP Strategy in MT5
from Tradepay.com
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
20
99%
366
63%
100%
2.07
15.91
USD
USD
4%
1:100